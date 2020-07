DJ Reino Unido: Retalhistas invertem tendência negativa das vendas

(DJ Bolsa)-- As retalhistas do Reino Unido registaram os primeiros sinais de recuperação de vendas em junho com o alívio das restrições do coronavírus, mas o fim da crise continua longe, segundo o último relatório da KPMG e do British Retail Consortium.

As vendas totais aumentaram 3,4% em relação em termos homólogos no período entre 31 de maio e 4 de julho, o primeiro crescimento registado desde o confinamento,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone