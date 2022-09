DJ Reino Unido: Taxa de desemprego caiu nos três meses até julho

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego do Reino Unido caiu nos três meses até julho, ao mesmo tempo que o crescimento dos salários acelerou, um sinal de rigidez do mercado laboral.

A taxa de desemprego foi de 3,6% nos três meses até julho, menos que os 3,8% do período de três meses anterior, mostram os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta terça-feira.