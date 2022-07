DJ Reino Unido: Taxa de desemprego estabilizou nos três meses até maio

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego do Reino Unido ficou inalterada nos três meses até maio, sinalizando que o mercado laboral do país continuou restrito ainda que o crescimento económico tenha abrandado.

A taxa de desemprego do Reino Unido ficou nos 3,8% nos três meses até ao fim de maio, inalterada face ao período de três meses anterior, de acordo com dados do gabinete nacional de estatísticas, ou ONS, publicados esta terç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone