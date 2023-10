DJ Reino Unido: Taxa de desemprego mantém-se estável nos três meses até agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego do Reino Unido manteve-se nos três meses até agosto, mais um sinal de que o mercado de trabalho do país permanece teimosamente robusto, o que poderá continuar a causar problemas ao Banco de Inglaterra, ou BOE.

De acordo com dados publicados esta terça-feira, a taxa de desemprego, medida segundo uma nova metodologia, situou-se nos 4,2% nos últimos três meses até agosto, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.