DJ Reino Unido: Taxa de desemprego sobe ligeiramente

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego do Reino Unido subiu ligeiramente nos três meses até fevereiro, embora se tenha mantido em níveis relativamente baixos, ao passo que o crescimento dos salários se manteve, o que reflete um abrandamento ligeiro do mercado laboral.

A taxa de desemprego foi de 3,8% no trimestre de dezembro a fevereiro, ligeiramente mais que os 3,7% nos três meses até janeiro, disse o Gabinete Nacional ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.