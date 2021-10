DJ Reino Unido: Taxa de inflação homóloga recua em setembro

(DJ Bolsa)-- A inflação homóloga do Reino Unido recuou em setembro, antes da subida antecipada para o índice de preços no consumidor, ou IPC, até ao final do ano.

Os preços no consumidor aumentaram 3,1% em termos homólogos em setembro, disse o instituto de estatísticas do país esta quarta-feira, ligeiramente abaixo da subida de 3,2% registada em agosto.