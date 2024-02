DJ Reino Unido traça campanha para vender 36% do NatWest - media

(DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido está a trabalhar numa campanha publicitária para convencer até dois milhões de investidores do mercado acionista a comprar ações do NatWest quando vender a participação de 36%, noticiou o The Times.

-- A escala da venda a retalho -- que poderá ser lançada já em junho -- vai surpreender os observadores do mercado e os investidores, segundo o The Times.

