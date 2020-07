DJ Reino Unido: Vendas a retalho aumentam acentuadamente em junho

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido subiram acentuadamente em junho, numa altura em que os consumidores voltaram a fazer compras com o levantamento do confinamento.

As vendas subiram 13,9% em cadeia, disse o instituto de estatísticas do Reino Unido, elevando o nível geral de volume de vendas de volta a níveis semelhantes aos registados antes da pandemia do coronavírus.