DJ Reino Unido: Vendas a retalho aumentaram em outubro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido cresceram em outubro, mas deve ser uma situação de curta duração tendo em conta a inflação elevada, as subidas das taxas de juro e a confiança do consumidor fraca.

Os volumes das vendas a retalho subiram 0,6% em cadeia em outubro, recuperando da queda revista de 1,5% em setembro, mostram os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta sexta-feira....