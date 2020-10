DJ Reino Unido: Vendas a retalho aumentaram em setembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido cresceram pelo quinto mês consecutivo em setembro e a um ritmo mais rápido do que o de agosto, mostraram dados do instituto de estatísticas do país esta sexta-feira.

Os volumes de vendas aumentaram 1,5% em setembro face ao mês anterior, elevando o nível total das vendas para 5,5% acima dos níveis pré-pandémicos de fevereiro.