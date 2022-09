DJ Reino Unido: Vendas a retalho caem em agosto

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido diminuíram em agosto, com a queda dos rendimentos reais das famílias devido à inflação a pesar na procura por bens.

O volume de vendas a retalho caiu 1,6% em cadeia no mês de agosto, invertendo a subida de 0,4% revista do mês de julho, disse o Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta sexta-feira.