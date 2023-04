DJ Reino Unido: Vendas a retalho caem em cadeia em março devido à inflação

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido caíram mais do que o esperado em março face a fevereiro, refletindo a pressão da inflação elevada sobre o custo de vida e o consumo.

O volume de vendas a retalho caiu 0,9% em março face ao mês anterior, o que compara com um crescimento revisto em baixa de 1,1% em fevereiro, mostram os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta sexta-feira.