DJ Reino Unido: Vendas a retalho caem em dezembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido caíram mais que o esperado em dezembro, o que representa pouco ânimo para a economia na fase final do ano passado.

O volume total de vendas a retalho caiu 3,2% em relação ao mês anterior, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal