DJ Reino Unido: Vendas a retalho caíram em setembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido caíram mais do que o esperado em setembro, com o elevado custo de vida a pressionar as carteiras dos consumidores.

Os volumes das vendas a retalho caíram 0,9% em cadeia, depois de terem avançado 0,4% em agosto, de acordo com os dados desta sexta-feira do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal ...