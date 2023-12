DJ Reino Unido: Vendas a retalho impulsionadas pela Black Friday em novembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido cresceram mais que o esperado em novembro graças aos descontos e ao evento da Black Friday.

As vendas a retalho totais subiram 1,3% em relação a outubro, de acordo com os dados apresentados esta sexta-feira pelo Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS. As vendas ficaram ligeiramente acima do nível do período homólogo.

Os economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.