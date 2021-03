DJ Reino Unido: Vendas a retalho recuperam ligeiramente em fevereiro

LONDRES (DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido recuperaram ligeiramente em fevereiro, numa altura em que os consumidores entravam no segundo mês de confinamento.

As vendas subiram 2,1% em cadeia, disse o instituto de estatísticas do país esta sexta-feira, impulsionadas pelo consumo de bens domésticos e em produtos para melhoria da habitação.