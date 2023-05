DJ Reino Unido: Vendas a retalho sobem 0,5% em abril após março chuvoso

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido recuperaram mais do que o esperado em cadeia em abril, recuperando depois de um março chuvoso que afetou as vendas não-alimentares, com o alívio dos preços da energia a retirar também alguma pressão sobre as despesas das famílias.

As vendas a retalho subiram 0,5% em cadeia, comparando com uma queda revista de 1,2% em março, mostraram dados do gabinete nacional ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.