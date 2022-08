DJ Reino Unido: Vendas a retalho sobem com consumidores a enfrentarem tempo quente

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido aumentaram em julho com a vaga de calor a impulsionar as vendas de vestuário para o tempo quente, produtos de piquenique e ventoinhas elétricas, de acordo com o relatório mais recente do British Retail Consortium e da KPMG.

As vendas a retalho subiram 1,6% em julho numa base comparável, que compara com uma subida de 4,7% em julho de 2021, dizia o relatório.