DJ Reino Unido: Vendas a retalho sobem em agosto

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido continuaram a aumentar em agosto, mas várias categorias do setor ainda estão a mostrar dificuldades, de acordo com o mais recente relatório da KPMG e do BritishRetail Consortium.

As vendas a retalho subiram 4,7% em termos homólogos nas quatro semanas até 29 de agosto, numa base comparável, face à queda de 0,8% de agosto de 2019.