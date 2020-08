DJ Reino Unido: Vendas a retalho sobem em julho

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido aumentaram em julho, com a reabertura de lojas, bares e restaurantes após o encerramento para conter a disseminação do novo coronavírus.

As vendas subiram 3,6% em julho face a junho, levando os volumes gerais de vendas a superar o nível alcançado em fevereiro, disse o Office for National Statistics esta sexta-feira.