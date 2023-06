DJ Reino Unido: Vendas a retalho subiram inesperadamente em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido aumentaram inesperadamente em maio, beneficiando com o clima mais quente que reforçou o comércio online, embora a pressão dos preços elevados se tenha mantido.

Os volumes das vendas retalho cresceram 0,3% em cadeia em maio, menos que os 0,5% de abril, mostram os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta sexta-feira. Contudo, esta leitura ficou acima das expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.