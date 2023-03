DJ Reino Unido: Vendas a retalho subiram mais que o esperado em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido aumentaram mais que o esperado em fevereiro face ao mês anterior, indicando que o consumo continua resiliente apesar de a elevada inflação estar a penalizar o poder de compra dos britânicos.

As vendas a retalho subiram 1,2% em volume no mês passado em cadeia, de acordo com dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, superando o ganho de 0,3% esperado por economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.