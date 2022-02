DJ Reino Unido: Vendas no varejo sobem com alívio dos receios sobre Ómicron

(DJ Bolsa)-- As vendas no varejo do Reino Unido recuperaram em janeiro com o alívio dos receios sobre a variante Ómicron do coronavírus.

As vendas no varejo subiram 1,9% em volume face ao mês anterior, disse o escritório nacional de estatísticas britânico essa sexta-feira. Economistas sondados pelo The Wall Street Journal previam uma alta de 2%.