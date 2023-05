DJ Relação dos EUA com nações do Pacífico leva a acordo de segurança importante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

SIDNEY (DJ Bolsa)-- Os EUA assinaram acordos que vão aprofundar os laços de segurança com a maior ilha nação do Pacífico, representando um sucesso para Washington enquanto tenta fazer frente à influência da China na região estrategicamente importante.

Durante uma visita do Secretário de Estado Antony Blinken, foram assinados acordos de segurança marítima e defesa e cooperaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.