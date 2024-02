DJ Renault aumenta dividendo depois da subida dos lucros, vendas em 2023

(DJ Bolsa)-- A Renault disse que vai aumentar significativamente o dividendo anual depois da subida das vendas e do lucro em 2023.

A fabricante automóvel francesa passou a um lucro líquido de 2,2 mil milhões de euros ($2,36 mil milhões) face a um prejuízo de EUR354 milhões no ano anterior. As vendas subiram 13% para EUR52,38 mil milhões, abaixo das expectativas do mercado de EUR52,88 mil milhões, baseadas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.