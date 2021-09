DJ Renault, Brilliance China negoceiam fim de joint venture - media

(DJ Bolsa)-- A Renault SA está em negociações avançadas com a Brilliance China Automotive Holdings Ltd. para terminar a joint venture de fabrico de carrinhas, noticia a Reuters, citando uma fonte não identificada.

-- As conversações chegam numa altura em que a Renault tenta reformular as operações na China tendo em conta que as vendas têm sido fortemente afetadas pela pandemia, diz a Reuters. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone