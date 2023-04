DJ Renault cai após continuar problemas logísticos

(DJ Bolsa)-- As ações da Renault SA caem esta quinta-feira, depois de a fabricante automóvel ter dito que voltou a experienciar problemas logísticos no primeiro trimestre, mas reportou um aumento das receitas e reiterou as projeções financeiras para 2023.

Há momentos, as ações caíam 6,8% para EUR34,14.

A empresa francesa disse que as receitas do primeiro trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.