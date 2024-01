DJ Renault cancela planos para IPO da divisão de veículos elétricos Ampere

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Renault disse que decidiu cancelar a oferta pública inicial da unidade de veículos elétricos Ampere devido em parte às condições dos mercados de ações.

Em 2022, a fabricante automóvel francesa disse que pretendia colocar a divisão em bolsa e que a negociação deveria começar na primavera de 2024.

