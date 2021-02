DJ Renault elimina plano de dividendo de 2020 após ter prejuízo no total do ano

(DJ Bolsa)-- A Renault SA disse esta sexta-feira que planeia não pagar o dividendo para 2020 depois de registar um grande prejuízo líquido nesse período.

O prejuízo líquido da fabricante de automóveis francesa em 2020 foi de 8,01 mil milhões de euros ($9,69 mil milhões), face a um prejuízo muito mais reduzido de EUR141 milhões em 2019.