DJ Renault espera terceiro trimestre complicado devido aos semicondutores

(DJ Bolsa)--A Renault SA disse esta segunda-feira que antecipa um terceiro trimestre "muito complicado" na frente da escassez de semicondutores, antes de uma melhoria nos últimos três meses do ano.

A fabricante de automóveis francesa disse em julho que a escassez de componentes eletrónicos pode cortar a produção de 2021 em 200.000 veículos.