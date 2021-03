DJ Renault forma parceria com Veolia e Solvay para reciclar metais de baterias

(DJ Bolsa)-- A Renault SA disse esta quinta-feira que está a colaborar com a Veolia Environnement SA e a Solvay SA para reciclar metais de baterias de veículos elétricos em final de vida.

A fabricante automóvel francesa disse que as três empresas estão a construir instalações em França para extrair e purificar metais de baterias em final de vida numa fase experimental da parceria.