DJ Renault, Nissan próximas de acordo de reestruturação da aliança

(DJ Bolsa)-- A Renault SA e a Nissan Motor Co. Ltd. estão perto de um acordo para reestruturar a aliança de 20 anos entre as duas empresas, dizem fontes próximas do assunto, numa reformulação que vai reduzir a participação da fabricante automóvel francesa na parceira japonesa e dar às empresas mais autonomia.

O acordo poderá ser revelado oficialmente no início do próximo mês e representaria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.