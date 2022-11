DJ Renault sela acordos com energéticas para reduzir emissões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Renault SA disse esta quinta-feira que fez parceria com as empresas francesas de energia Engie SA, Dalkia -- do EDF Group -- e Voltalia SA para acelerar a descarbonização das suas instalações industriais.

A Renault assinou um contrato de fornecimento de eletricidade renovável de 15 anos para uma capacidade de 350 megawatts com a produtora de energia renovável Voltalia. O acordo permitirá à Renault cobrir até... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.