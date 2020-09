DJ Renault separa marcas do grupo em quatro unidades

(DJ Bolsa)--

A Renault SA disse esta quinta-feira que vai agrupar as suas marcas em quatro unidades de negócio, procurando dar a cada divisão uma organização autónoma.

A fabricante automóvel francesa disse que o plano de separar as unidades Renault, Dacia, Alpine e Nova Mobilidade destina-se a criar uma organização mais ágil e orientada para os resultados.