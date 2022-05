DJ Renault vai vender unidade na Rússia, posição na AvtoVAZ

(DJ Bolsa)-- A Renault SA disse esta segunda-feira que concordou vender a unidade na Rússia e a participação na fabricante automóvel russa AvtoVAZ.

A Renault disse que vai vender a totalidade da Renault Russia a uma entidade da cidade de Moscovo e os 67,69% que detém na AvtoVAZ à NAMI, um centro de research and development automóvel com o apoio do Estado russo.