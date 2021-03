DJ Renault vende participação na Daimler por cerca de $1,37 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Renault SA disse esta sexta-feira que vendeu a sua participação na Daimler AG por cerca de 1,14 mil milhões de euros ($1,37 mil milhões), através de um processo de bookbuilding acelerado.

A fabricante francesa disse que vendeu ações representativas de 1,54% do capital da Daimler por EUR69,50 por ação. O fecho da transação deve ocorrer até terça-feira.