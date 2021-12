DJ Repsol, Amazon Web Services assinam acordo de colaboração

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA disse esta terça-feira que assinou acordos de venda de energia com a Amazon Web Services, subsidiária da Amazon.com Inc., no âmbito de um acordo de colaboração mais abrangente.

A energética espanhola disse que vai fornecer energias renováveis de 234 megawatts de energia solar e eólica através de capacidade instalada em Espanha.