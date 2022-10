DJ Repsol aumenta dividendos para 2023 após disparo das receitas no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA disse esta quinta-feira que vai aumentar os retornos aos acionistas em 2023 graças às receitas abundantes, numa altura em que os preços do petróleo sobem, embora o lucro do terceiro trimestre tenha diminuído ligeiramente.

A receita disparou para EUR21,75 mil milhões, contra EUR13,93 mil milhões no terceiro trimestre de 2021, ainda que o lucro líquido tenha caído 3%, para EUR683 milhões. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.