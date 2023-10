DJ Repsol aumenta retornos aos acionistas após subida do lucro no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Repsol reportou um crescimento dos lucros no terceiro trimestre e aumentou o retorno aos acionistas, afirmando que registou resultados robustos apesar da volatilidade nos mercados de energia globais.

A petrolífera espanhola disse esta quinta-feira que o lucro líquido ascendeu a 1,37 mil milhões de euros ($1,45 mil milhões) nos três meses até ao fim de setembro, face a EUR683 milhões no mesmo perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.