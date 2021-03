DJ Repsol compra posição maioritária na Gana Energia

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA disse esta terça-feira que comprou uma participação maioritária na fornecedora espanhola de eletricidade renovável Gana Energia.

A petrolífera espanhola adquiriu a participação da empresa de investimentos Angels, do empresário Juan Roig. Os sócios fundadores da Gana Energia vão continuar como acionistas minoritários.