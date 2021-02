DJ Repsol contrata JPMorgan para spinoff da unidade de renováveis -media

(DJ Bolsa)-- A Repsol contratou o banco de investimento JPMorgan Chase & Co. para um spinoff da unidade de energias renováveis, noticia o jornal espanhol El Confidencial.

-- A empresa espanhola está a considerar vender ou colocar em bolsa a divisão já em junho e a unidade pode ser avaliada até 4 mil milhões de euros ($4,82 mil milhões), segundo o jornal.