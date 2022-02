DJ Repsol: Governo do Peru suspende atividades na refinaria La Pampilla

(DJ Bolsa)-- O governo do Peru suspendeu as atividades de cargas e descargas da Repsol SA na refinaria La Pampilla, dizendo que a empresa espanhola de energia não forneceu garantias suficientes que pode evitar quaisquer derrames de petróleo no futuro.

O Ministério do Ambiente do Peru disse na segunda-feira que pediu alterações aos planos de contingência da Repsol depois das ondas causadas por uma erupçã...

