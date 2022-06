DJ Repsol, Kraft assinam acordo de compra de energia

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA disse esta terça-feira que vai fornecer energias renováveis à Kraft Heinz Co. no âmbito de um acordo que vai ajudar a empresa de bens alimentares a reduzir a emissão de gases estufa.

A petrolífera espanhola disse que a Kraft Heinz assegurou 34,2 megawatts de energias renováveis geradas por parques eólicos da Repsol.