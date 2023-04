DJ Repsol: Lucro do 1T caiu devido a preços mais baixos da energia

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA disse esta quinta-feira que o lucro líquido caiu no primeiro trimestre, com o preço da energia mais baixo a pesar nas vendas.

A empresa espanhola disse que o lucro líquido trimestral foi de 1,11 mil milhões de euros ($1,23 mil milhões), face a EUR1,39 mil milhões no período homólogo. As vendas do trimestre desceram para EUR15,30 mil milhões, contra EUR17,25 mil milhões,...