DJ Repsol: Lucro do 2T sobe com aumento dos preços da energia

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA disse esta quinta-feira que o lucro subiu acentuadamente no segundo trimestre do ano, impulsionado pelos preços elevados da energia com a redução da oferta.

A empresa de energia espanhola registou um lucro líquido trimestral de 1,15 mil milhões de euros ($1,17 mil milhões) face a EUR587 milhões no período homólogo.