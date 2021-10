DJ Repsol revê metas de geração de energias renováveis e investimento sustentável

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA reviu parcialmente a sua estratégia de sustentabilidade de médio prazo, definindo novas metas para a geração de energia renovável e investimento em atividades de baixo carbono.

A energética espanhola disse que planeia ter uma capacidade de 20 gigawatts de energia renovável em 2030, face a um alvo anterior de 12,7 gigawatts.