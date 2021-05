DJ Repsol termina produção na única plataforma ativa em Espanha

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA vai encerrar a produção na única plataforma petrolífera no offshore de Espanha em junho, disse um porta-voz ao The Wall Street Journal esta quarta-feira.

A empresa disse que a produção na plataforma Casablanca, localizada ao largo da costa de Tarragona no Mar Mediterrâneo, já foi reduzida significativamente nos últimos anos.