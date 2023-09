DJ Repsol vai vender ativos no Canadá à Peyto por $468M

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Repsol chegou a acordo para vender os ativos de petróleo e gás no Canadá à empresa local de gás natural Peyto Exploration & Development por $468 milhões no âmbito da sua estratégica de gestão de ativos.

A petrolífera espanhola disse esta quinta-feira que o negócio inclui todos os direitos de minerais, instalações e infraestruturas que fazem parte do seu negó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.