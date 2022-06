DJ Repsol vende 25% da unidade de energias renováveis por EUR905 milhões

(DJ Bolsa)-- A Repsol SA disse esta quinta-feira que chegou a acordo para a venda de 25% da sua unidade de energias renováveis à Credit Agricole Assurances e à Energy Infrastructure Partners por EUR905 milhões ($970 milhões).

A petrolífera espanhola disse que o negócio, aprovado numa reunião extraordinária, avalia a unidade em EUR4,38 mil milhões.