DJ Repsol vende posição de 49% em portefólio de ativos de energia renovável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Repsol disse que a Pontegadea adquiriu uma participação de 49% no seu portefólio de ativos de energia renovável por 363 milhões de euros ($393,8 milhões).

O portefólio compreende 12 parques eólicos e duas centrais solares em Espanha, totalizando 618 megawatts de capacidade energética, disse esta quinta-feira a petrolífera espanhola.

O acordo avalia os ativos, incluindo projetos com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.